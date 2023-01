Kone : 19e société la plus durable selon Corporate Knights

(CercleFinance.com) - KONE Corporation annonce avoir été classée 19e entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights Inc., un magazine d'affaires durable et une organisation de classement de premier plan.



KONE a été la seule entreprise du secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques à figurer dans le classement 2023 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World de Corporate Knights, publié en marge du Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse.



Dans le groupe industriel Corporate Knights 'Machinery Manufacturing', l'entreprise s'est classée quatrième parmi ses 223 pairs mondiaux.



Le classement Global 100 de 2023 s'appuie sur une analyse de près de 6 720 sociétés cotées en bourse dont les revenus dépassent le milliard de dollars.



