KKR : Va investir 400 M$ dans Serentica Renewables

(CercleFinance.com) - KKR et Serentica Renewables ont annoncé la signature d'accords définitifs pour un investissement de 400 millions de dollars.



Serentica cherche à fournir des solutions d'énergie propre à des clients industriels à grande échelle et à forte consommation d'énergie. Cela comprend la fourniture de solutions d'énergie renouvelable par le biais d'accords d'achat d'électricité à long terme et une collaboration étroite avec les clients pour une électricité nette zéro.



La société a conclu trois accords d'achat d'électricité à long terme et est en train de développer environ 1 500 MW de projets d'énergie solaire et éolienne dans différents États, dont le Karnataka, le Rajasthan et le Maharashtra.



L'objectif à moyen terme de Serentica est d'installer 5 000 MW de capacité de production sans carbone couplée à différentes technologies de stockage, de fournir plus de 16 milliards d'unités d'énergie propre par an et de déplacer 20 millions de tonnes d'émissions de CO2.



