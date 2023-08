KKR : Va céder un participation dans A-Gas à TPG Rise Climate

(CercleFinance.com) - A-Gas, spécialiste de l'approvisionnement et de la gestion du cycle de vie des gaz réfrigérants, a annoncé aujourd'hui que ses propriétaires, dont le propriétaire majoritaire KKR, avaient conclu un accord définitif pour vendre une participation majoritaire dans l'entreprise à TPG Rise Climate.



KKR restera un actionnaire minoritaire important dans l'entreprise, continuant à travailler en collaboration avec TPG Rise Climate et l'équipe de direction d'A-Gas.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris certaines approbations réglementaires. Les conditions supplémentaires de la transaction n'ont pas été divulguées.



