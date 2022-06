KKR : Un nouveau conseiller pour les acquisitions

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé vouloir s'associer à Andrew K. 'Andy' Silvernail pour rechercher de nouvelles opportunités d'acquisition.



Andy Silvernail travaillera aux côtés de KKR en tant que conseiller exécutif pour évaluer les opportunités d'investissement en Amérique dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, les soins de santé et les produits de consommation.



Une fois l'entreprise acquise, il collaborera avec KKR afin d'améliorer les performances opérationnelles et de mettre en oeuvre le vaste programme d'actionnariat salarié de KKR.



Andy Silvernail apporte plus de deux décennies d'expérience dans la direction et la gestion de grandes entreprises mondiales. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général de Madison Industries. Auparavant, il a été directeur général de Idex Corporation de 2011 à 2020.



