KKR : Signe un accord de financement avec Bausch Health

(CercleFinance.com) - Bausch Health Companies et KKR ont annoncé que Bausch Receivables Funding a conclu une facilité de financement sans recours de 600 millions de dollars avec KKR et ses fonds et comptes de crédit.



Bausch Health prévoit d'utiliser le produit de cette somme pour les besoins généraux de l'entreprise.



L'accord donne accès à des liquidités supplémentaires pour une durée d'environ cinq ans.



