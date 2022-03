KKR : Serait en négociation pour le rachat d'Albioma

(CercleFinance.com) - KKR envisagerait le rachat de la société française d'énergies renouvelables Albioma qui est producteur d'énergie solaire et de biomasse, dans le cadre de son expansion dans le secteur des énergies renouvelables, selon des personnes interrogées par Bloomberg.



Les entreprises d'énergie renouvelable présentent actuellement beaucoup d'intérêts dans un contexte de sécurité énergétique. Le groupe serait aux premiers stades de discussion selon l'agence de presse.



Albioma serait valorisé à environ 1,1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).



Albioma a publié au titre de l'année passée un résultat net part du groupe en hausse de 7% à 59 millions d'euros et un EBITDA en progression de 4% à 214,8 millions, des performances 'en haut de fourchette de guidance' du groupe d'énergies renouvelables. Le chiffre d'affaires 2021 était de 573,3 millions d'euros, en croissance de 13%.



