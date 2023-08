KKR : Renoue avec les bénéfices au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - KKR publie un chiffre d'affaires de 3626 M$ au titre du 2e trimestre, plus que décuplé par rapport à la même période un an plus tôt (soit 323 M$). L'activité est notamment portée par le forte hausse du secteur assurance dont le chiffre d'affaires est passé de 631 M$ à 2175 M$ en l'espace d'un an.



Par conséquent, KKR enregistre un bénéfice net de 844 M$ au 2e trimestre, loin de la perte de 734 M$ enregistrée un an plus tôt. Le BPA dilué ressort à 0,94$ contre -1,08$ douze mois plus tôt.



' Nous avons obtenu de solides résultats financiers au 2e trimestre face à un marché environnement qui est resté difficile', ont souligné Joseph Y. Bae et Scott C. Nuttall, co-directeurs. 'Nous restons confiants et espérons que ces efforts permettront de créer une valeur significative aux actionnaires pour les années à venir'.



