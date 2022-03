KKR : Renforce ses capacités dans l'immobilier

(CercleFinance.com) - KKR renforce ses capacités dans le domaine du crédit immobilier avec la nomination de Lindsey Wright



Lindsey Wright est nommée au poste de directrice générale et responsable des services d'investissement pour les activités de crédit immobilier de la société aux États-Unis.



Elle va diriger le développement d'une plateforme de services dédiés pour soutenir la gestion d'actifs, l'origination de prêts, l'investissement en titres, la gestion des risques et l'expérience client pour la franchise de crédit immobilier de KKR qui continue à se développer.



Mme Wright apporte à l'entreprise plus de trois décennies d'expérience en gestion d'actifs et était plus récemment directrice générale principale de la gestion des actifs chez Greystone.



