KKR : Promeut un groupe de 27 nouveaux directeurs généraux

(CercleFinance.com) - KKR annonce aujourd'hui la promotion d'un groupe de 27 directeurs généraux à compter du 1er janvier 2023.



' Nous sommes heureux de reconnaître ce groupe de hauts dirigeants accomplis et talentueux, dont la progression vers le poste de directeur général est l'aboutissement d'années de travail acharné ', soulignent Joe Bae et Scott Nuttall, co-chefs de la direction de KKR.



'Ces personnes se sont distinguées par la manière dont elles illustrent notre culture et nos valeurs, leurs contributions commerciales et leur dévouement envers ceux qui nous confient leurs capitaux ', ajoutent les deux hommes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.