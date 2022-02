KKR : Prend une participation majoritaire dans Refresco

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Refresco.



Les investisseurs actuels de Refresco, PAI Partners et British Columbia Investment Management Corporation (BCI), conservent une position minoritaire significative. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



Refresco est un fournisseur indépendant de solutions de boissons pour les détaillants et les sociétés de boissons de marque.



La plateforme de production de l'entreprise comprend plus de 70 sites de fabrication détenus majoritairement par l'entreprise en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



KKR soutiendra Refresco dans l'expansion de sa présence mondiale et stratégique afin de mieux servir les clients existants et nouveaux.



