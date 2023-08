KKR : Prend une participation majoritaire dans LEAP India

(CercleFinance.com) - KKR et LEAP India ont annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs en vertu desquels les fonds gérés par KKR acquerront une participation majoritaire dans LEAP India.



Fondée en 2013 par Sunu Mathew, LEAP est une plate-forme de mise en commun de palettes de premier plan en Inde, offrant une large gamme de solutions de chaîne d'approvisionnement, notamment la mise en commun d'équipements, les emballages consignés, la gestion et le mouvement des stocks, le transport, la réparation et la maintenance etc.



Aujourd'hui, la société exploite un réseau de 21 entrepôts et plus de 3 500 sites clients, et gère plus de 6 millions d'actifs totaux, y compris des palettes et des conteneurs, à travers l'Inde pour ses clients.



'L'investissement s'appuie sur de solides vents favorables macroéconomiques en Inde, qui mettent l'accent sur la modernisation, l'automatisation et l'optimisation de l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et des services logistiques' explique KKR.



