KKR : Prend une participation majoritaire dans apex

(CercleFinance.com) - KKR a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans la société apex.



Le principal actionnaire d'apex, Carousel Capital restera un actionnaire minoritaire important de la société aux côtés de KKR.



apex est un pionnier sur les marchés des logiciels, des données et des analyses de la chaîne d'approvisionnement, avec des logiciels et des services alimentés par des données pour la gestion des fournisseurs et la prévention des fraudes.



'apex se trouve à l'intersection de plusieurs sujets pour lesquels nous avons eu une forte conviction au cours de la dernière décennie, notamment la numérisation et les plateformes axées sur les données, la fragmentation croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'essor des solutions technologiques sophistiquées et des services basés sur la technologie qui peuvent créer des améliorations opérationnelles et générer des économies substantielles', a déclaré Webster Chua, associé chez KKR.



