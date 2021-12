KKR : Prend une participation dans une activité de Körber

(CercleFinance.com) - KKR a acquis une participation minoritaire significative dans l'activité de logiciels de chaîne d'approvisionnement de Körber. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



' Ce partenariat stratégique devrait permettre à l'activité de logiciels de chaîne d'approvisionnement de Körber de devenir un leader mondial avec des solutions de bout en bout améliorées pour les clients du monde entier ' indique la direction.



L'activité de logiciels de chaîne d'approvisionnement de Körber figure parmi les trois premiers fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion d'entrepôt.



L'entreprise s'est considérablement développée au cours des dernières années, avec plus de 4 200 clients dans différents secteurs dans plus de 70 pays.



