KKR : Participe à un investissement dans Privy en Indonésie

(CercleFinance.com) - KKR et Privy, un fournisseur numérique de premier plan en Indonésie, ont annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs.



Dans le cadre de cet accord, KKR participera en tant qu'investisseur principal au tour de financement de série C de 48 millions de dollars de Privy, avec la participation des investisseurs existants MDI Ventures, GGV Capital et Telkomsel Mitra Inovasi et de nouveaux investisseurs, dont Singtel Innov8.



' L'investissement aidera Privy à renforcer sa position de leader en tant que fournisseur de signature numérique et d'identité numérique en Indonésie, à soutenir le développement de nouveaux produits grand public et d'entreprise pour permettre aux Indonésiens et aux entreprises d'accéder à un plus large éventail de services en toute sécurité et à accélérer une transformation numérique plus large ' indique le groupe.



Louis Casey, responsable de la technologie de croissance de KKR en Asie du Sud-Est, a déclaré : ' Nous cherchons à tirer parti du réseau mondial et de l'expertise opérationnelle de KKR pour amener Privy à son prochain niveau de croissance et étendre son leadership en matière de confiance numérique pour les particuliers et les entreprises en Indonésie et au-delà.'



