KKR : Participation majoritaire dans eRESI Mortgage

(CercleFinance.com) - Global Atlantic, une filiale de KKR, acquiert une participation majoritaire dans eRESI Mortgage.



eRESI Mortgage est une plateforme de financement hypothécaire qui offre des solutions complètes de capitaux privés au marché des prêts hypothécaires résidentiels.



Cette opération permettra à eRESI de continuer à offrir et à développer un large éventail de produits et de services de crédit aux institutions financières.



' Notre plateforme unique d'expertise approfondie des marchés de capitaux, de souscription de crédit et de technologie efficace, combinée à notre nouveau partenariat, aidera considérablement les résultats de nos clients.' a déclaré Gregory Tsang, directeur général d'eRESI.



