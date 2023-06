KKR : Partenaire de Global Atlantic et Japan Post Insurance

(CercleFinance.com) - Japan Post Insurance, KKR et Global Atlantic Financial Group ont annoncé aujourd'hui leur entrée dans un partenariat stratégique.



Japan Post Insurance réalisera en outre un investissement important dans un véhicule de co-investissement en réassurance parrainé par Global Atlantic.



Ce partenariat permet à Japan Post Insurance d'accéder aux plateformes de KKR et de Global Atlantic pour renforcer sa croissance et diversifier son portefeuille d'activités sur les marchés étrangers.



'Ce partenariat renforce également notre stratégie de réassurance et nos capacités de gestion de l'actif et du passif', ajoute Tetsuya Senda, directeur général de Japan Post Insurance.



Joe Bae et Scott Nuttall, codirecteurs généraux de KKR, ont déclaré : 'Ce partenariat témoigne de notre volonté constante d'étendre notre présence dans le secteur de l'assurance aux côtés de partenaires de haut niveau.'



