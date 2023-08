KKR : Ouvre un nouveau bureau à Los Angeles

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé hier l'expansion de ses opérations sur la côte ouest avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Los Angeles. Situé à Century City, l'espace soutiendra dans un premier temps les équipes de l'immobilier, du capital-investissement, de la gestion privée et des relations avec la clientèle institutionnelle de la société.



' Nous avons une présence significative sur la côte ouest depuis quatre décennies et nous sommes ravis d'étendre notre présence dans le sud de la Californie avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Century City', a commenté Ryan Stork, associé et directeur de l'exploitation de KKR.



KKR compte environ 250 employés basés en Californie dans trois bureaux. Avec le bureau de Los Angeles, KKR possède des bureaux dans 24 villes du monde, y compris des bureaux américains à New York, Menlo Park, San Francisco, Houston et Miami.





