KKR : Nomination au service juridique

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la nomination de Kathryn King Sudol au poste d'avocate générale de KKR. Elle succédera à David Sorkin, qui occupait ce poste depuis 2007 et qui deviendra directeur juridique de KKR.



Les deux nominations prendront effet le 6 septembre 2022. À la fin du premier trimestre de 2023, Mme Sudol assumera le rôle de directrice des affaires juridiques, et M. Sorkin deviendra un associé consultatif de KKR.



Mme Sudol vient de Simpson Thacher & Bartlett où elle est actuellement co-responsable mondiale des fusions et acquisitions. Au cours de sa carrière de 24 ans chez STB, Mme Sudol a occupé de nombreux rôles de direction, notamment en tant que membre du comité exécutif et en tant que responsable de la pratique M&A du cabinet en Asie de 2010 à 2018.



