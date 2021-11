KKR : Nomination à la direction en Inde

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui la nomination de K.V. Kamath en tant que conseiller principal de KKR India.



M. Kamath apporte à KKR plus de cinq décennies d'expérience dans la création et la direction de grandes entreprises indiennes.



Il a été le premier président de la Nouvelle Banque de développement, une banque multilatérale de développement créée par les pays BRICS, depuis sa fondation en 2015 jusqu'en 2020.



Auparavant, il était président d'ICICI Bank et d'Infosys Limited, deux des principales sociétés de finance indiennes. En octobre 2021, il a été nommé président de la Nouvelle Banque nationale indienne de financement des infrastructures et du développement, créée pour soutenir le développement du financement à long terme des infrastructures dans le pays.



