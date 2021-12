KKR : Lance une plate-forme d'investissement dans l'immobilier

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé le lancement d'une plate-forme d'investissement dans l'immobilier en libre-service à travers les États-Unis.



Jonathan Perry occupera le poste de DG de la plate-forme Alpha Storage Properties (ASP). ' Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe immobilière de KKR pour acquérir et gérer un portefeuille d'actifs de garde meuble sur des marchés à forte croissance et des emplacements stratégiques à travers le pays ' indique la direction.



Au cours des derniers mois, les fonds immobiliers de KKR ont acheté 16 actifs pour environ 300 millions de dollars sur les principaux marchés en croissance.



' Le garde meuble libre-service est un secteur résilient qui a connu une croissance constante au cours des 30 dernières années et nous constatons une augmentation de la demande ' a déclaré Roger Morales, associé de KKR et responsable des acquisitions immobilières en Amérique.



