KKR : Lance une offre pour le groupe Accell

(CercleFinance.com) - Le consortium dirigé par KKR lance une offre recommandée en numéraire pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation du groupe Accell.



L'offre sera discutée lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2022. La période d'acceptation se termine le 3 juin 2022, sauf prolongation.



'Aujourd'hui marque une étape importante pour le groupe Accell. Le lancement officiel de l'offre en numéraire offre aux actionnaires la possibilité d'apporter leurs actions pendant une période d'acceptation de huit semaines qui commence le 8 avril 2022 '.



' Avec KKR, nous aurons également à bord un partenaire financièrement solide et bien informé qui nous aidera à accélérer le déploiement de nos produits, à renforcer notre présence mondiale. Cela correspond à notre objectif et à notre ambition d'être le leader de l'industrie du vélo', souligne Ton Anbeek, PDG d'Accell Group.Daan Knottenbelt, associé et responsable du Benelux chez KKR.



