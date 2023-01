KKR : L'UE autorise une acquisition conjointe à Singapour

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Serentica Renewables Singapore par KKR & Co et Serentica Renewables Private Limited - Mauritius.



Serentica Renewables Singapore construira, développera, possédera et exploitera des projets de production d'énergie renouvelable, de services publics et de transition énergétique et de décarbonation exclusivement en Inde.



KKR est une société d'investissement internationale qui propose des solutions de gestion d'actifs alternatives ainsi que des marchés de capitaux et des solutions d'assurance.

Serentica Mauritius est active dans la construction, le développement, la propriété et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable en Inde.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence dans l'Espace économique européen compte tenu de son impact très limité sur le marché.



