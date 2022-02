KKR : L'UE autorise le rachat conjoint de CyrusOne

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de CyrusOne par KKR et Global Infrastructure Management (GIP), trois sociétés basées aux Etats-Unis.



CyrusOne est un fonds d'investissement immobilier qui possède, exploite et développe des centres de données, KKR est une société d'investissement mondiale qui propose des solutions alternatives de gestion d'actifs, de marchés de capitaux et d'assurance tandis que GIP est un gestionnaire de fonds d'infrastructure indépendant qui investit et gère des actifs dans les secteurs du transport, de l'énergie, des déchets et de l'eau.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de l'impact limité qu'elle aurait sur le marché.



