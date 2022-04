KKR : L'UE autorise l'acquisition de Landal

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Vacation Rental par Roompot, toutes deux néerlandaises. La société mère de Roompot, KKR est une société d'investissement mondiale.



Landal est propriétaire, gérant et franchiseur de parcs de vacances sous la marque Landal GreenParks. Roompot gère, exploite et agit en tant qu'agent de réservation pour les parcs de vacances et les campings.



Le 14 septembre 2021, la Commission a adopté une décision renvoyant l'évaluation des effets de l'opération sur les marchés en cause aux Pays-Bas à l'Autorité des consommateurs et des marchés.



Dans la présente décision, qui porte sur l'évaluation des effets de l'opération sur les marchés européens en cause en dehors des Pays-Bas, la Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de la présence d'un grand nombre de parcs de vacances alternatifs offrant des services et des installations similaires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.