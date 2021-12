KKR : L'UE autorise l'acquisition de Jaja avec Bellis

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Jaja Finance Holding (UK) par Bellis Phantom Holdco, tous deux du Royaume-Uni, et KKR des États-Unis.



Jaja fournit des services d'émission de cartes de crédit et des solutions de paiement co-brandées.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, car Jaja n'a pas d'activités effectives ou prévues sur le territoire de l'Espace économique européen et ni Bellis ni KKR ni leurs actionnaires de contrôle ne sont actifs sur le même marché de produits et géographique que Jaja ou sur un marché de produits situé en amont ou en aval de ces marchés.



