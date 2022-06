KKR : L'UE autorise l'acquisition de Highways Trust of India

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de Highways Trust of India par KKR et OTPP.



Highways Trust est un fonds d'investissement détenant une participation dans des sociétés actives dans la construction, l'exploitation et l'entretien des routes en Inde.



KKR propose des solutions alternatives de gestion d'actifs, de marchés de capitaux et d'assurance dans le monde entier.



OTPP administre les prestations de retraite et investit les actifs des régimes de retraite des enseignants en Ontario.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement entre les activités des sociétés et que les sociétés ne sont pas actives sur des marchés liés dans l'Espace économique européen.



