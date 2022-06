KKR : L'UE autorise l'acquisition d'Albioma

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Albioma, société basée en France, par KKR, basée aux États-Unis.



Albioma est un producteur indépendant d'énergies renouvelables, actif dans la biomasse thermique, le photovoltaïque et la géothermie.



KKR est un investisseur mondial qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions des marchés de capitaux et d'assurance.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des chevauchements limités entre les activités des entreprises et de l'absence de relations verticales réelles ou potentielles entre les entreprises.



