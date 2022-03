KKR : L'UE autorise l'acquisition d'Accell Group

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du hollandais Accell Group par l'états-unien KKR & Co.



Accell Group est un fabricant et un détaillant de vélos, de vélos électriques, de pièces et d'accessoires de vélos.



KKR est une société d'investissement mondiale qui propose des solutions alternatives pour la gestion d'actifs ainsi que des solutions d'assurance.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence car les sociétés n'opèrent pas sur les mêmes marchés.



