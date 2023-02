KKR : L'UE autorise l'acquisition conjointe de Vantage Towers

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Vantage Towers AG par Vodafone Group, Global Infrastructure Managemeny (GIP) et KKR.



Vantage Towers, actuellement contrôlée uniquement par Vodafone, est un fournisseur de services d'accueil d'infrastructures de télécommunications pour des clients tels que les opérateurs de réseaux mobiles et les diffuseurs dans un certain nombre d'États membres et au Royaume-Uni.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'opération ne donne lieu à aucun chevauchement horizontal ou lien vertical entre les activités de Vantage Towers, d'une part, et les activités de KKR et de GIP, d'autre part.



