KKR : L'UE autorise l'acquisition conjointe de Refresco

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Refresco Deutschland (société des Pays-Bas), par KKR (États-Unis), PAI Partners (France) et British Columbia Investment Management Corporation (Canada), ces deux dernières contrôlant déjà conjointement Refresco avant l'opération.



Refresco est une société active dans la production et l'embouteillage de boissons non alcoolisées.



KKR est une entreprise d'investissement qui, entre autres, contrôlait Petainer, une société active dans la production et fourniture d'emballages PET pour embouteillage de boissons.



PAI Partners est active dans la gestion de fonds. BCI investit en tant qu'agent du gouvernement de la Colombie-Britannique.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de liens verticaux entre KKR et Refresco à la suite de la vente complète de Petainer par KKR.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.