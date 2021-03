KKR : L'UE autorise l'acquisition conjointe de Caruna

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition conjointe du groupe Caruna (Finlande) par le conseil du régime de retraite des enseignants de l'Ontario (OTPP) (Canada) et KKR des États-Unis.



Caruna Group distribue de l'électricité et entretient le réseau électrique dans certaines régions de la Finlande.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, car elle n'entraînerait aucun chevauchement entre les activités des entreprises.



