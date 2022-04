KKR : Investit de nouveau dans PlayOn!

(CercleFinance.com) - KKR, qui a rejoint Panoramic Ventures en tant qu'investisseur dans PlayOn! au début de l'année, effectue un investissement supplémentaire en vue de soutenir le rapprochement stratégique visant à fusionner PlayOn! Sports et Gofan pour en faire une plateforme technologique et médiatique pour les sports et événements dans les écoles.



Ensemble, PlayOn! et GoFan fournissent des services de streaming et de billetterie numérique à près de 10000 établissements secondaires.



'La combinaison de nos capacités très complémentaires en matière de billetterie et de streaming crée un guichet unique avec un accès inégalé et des expériences client rationalisées pour les événements en personne, en direct et à la demande', déclare David Rudolph, le DG de PlayOn.



'Nous sommes heureux de poursuivre notre investissement dans PlayOn ! pour soutenir la combinaison stratégique avec GoFan', souligne Ted Oberwager, partenaire chez KKR. 'Cette transaction unit deux équipes ayant une vision commune de l'avenir'.



La transaction, qui devrait être conclue au deuxième trimestre de 2022, est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.



Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.