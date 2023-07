KKR : Investit dans les réseaux de fibre optique au Pérou

(CercleFinance.com) - KKR va acquérir une participation majoritaire dans PangeaCo et les réseaux de fibre optique existants de Telefónica del Perú et Entel Perú pour construire la première société nationale de fibre optique en gros à accès ouvert du Pérou.



La transaction combinera les réseaux de fibre optique existants de PangeaCo, Telefónica del Perú et Entel Perú en une société indépendante contrôlée par KKR.



KKR prévoit de réaliser environ 200 millions de dollars d'investissements supplémentaires pour plus que doubler le réseau de fibre ultra-rapide pour atteindre 5,2 millions de foyers répartis dans 86 provinces d'ici la fin de 2026.



