KKR : Investit 400 millions dans Skydance Media

(CercleFinance.com) - Skydance Media a annoncé jeudi la réalisation d'un tour de table d'investissement stratégique de 400 millions de dollars mené par KKR et rejoint par la famille Ellison qui reste l'actionnaire majoritaire de la société.



La levée de fonds et l'accès à l'expertise et au réseau mondial de KKR contribueront à accélérer les initiatives de croissance de Skydance dans les domaines du sport et du divertissement interactif, ainsi que la poursuite de l'expansion des autres secteurs.



'Skydance a créé une collection diversifiée de contenus de premier ordre dans de multiples formats, et nous ne sommes qu'au début de ce qu'ils peuvent accomplir, souligne Ted Oberwager', associé au sein de l'activité Americas Private Equity de KKR.



