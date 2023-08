KKR : Investissement minoritaire dans OHB

(CercleFinance.com) - OHB, une société spatiale et technologique allemande qui poursuit l'objectif de devenir 'le premier fournisseur de solutions spatiales pour les clients institutionnels et commerciaux en Europe', a signé aujourd'hui un accord d'investissement avec KKR et la Fondation de la famille Fuchs, ainsi qu'avec des véhicules d'investissement contrôlés par la famille Fuchs.



Les accords comprennent une offre publique d'achat volontaire sur toutes les actions en circulation d'OHB au prix de 44,00 EUR par action et un accord séparé sur une augmentation de capital de 10 %.



' Nous sommes ravis qu'avec KKR en tant qu'investisseur minoritaire, nous ayons trouvé le partenaire idéal pour soutenir notre croissance et notre vision à long terme', indique Marco Fuchs, directeur général d'OHB.



L'investissement de KKR provient d'une société holding détenue par son dernier fonds de capital-investissement européen, KKR European Fund VI.



