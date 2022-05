KKR : Investissement dans huit projets aux Etats Unis

(CercleFinance.com) - KKR étend sa stratégie en matière d'immobilier industriel aux États-Unis en investissant dans huit projets de développement destinés aux marchés logistiques d'Atlanta, Dallas, Denver et Orlando.



Alpha Industrial Properties (AIP), la plateforme américaine d'immobilier industriel détenue à 100 % par KKR, a commencé à développer quatre sites et quatre autres sites sont en cours de pré-développement.



Les huit projets devraient offrir environ 550 000 m2 d'espace industriel pour les marchés d'Atlanta, Dallas, Denver et Orlando.



' Notre grande expérience en matière d'acquisition d'environ 7 milliards de dollars de biens immobiliers industriels aux États-Unis au cours des quatre dernières années nous permet d'identifier des opportunités intéressantes ' a déclaré Ben Brudney, directeur du groupe immobilier de KKR qui supervise les investissements industriels de la société aux États-Unis.



