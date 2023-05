KKR : Dirige un tour de table pour Restaurant365

(CercleFinance.com) - Restaurant365 annonce aujourd'hui avoir accepté un tour de financement de 135 millions de dollars codirigé par les sociétés d'investissement KKR et L Catterton, avec la participation d'investisseurs actuels, notamment ICONIQ Growth et Bessemer Venture Partners.



Restaurant365 transforme la restauration en fournissant aux opérateurs des solutions pour augmenter les ventes, contrôler les coûts et optimiser la main-d'oeuvre. Sa suite logicielle rassemble les processus de comptabilité, d'exploitation et de paie en une seule technologie basée sur le cloud.



'Ayant récemment franchi les étapes excitantes de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et de 1 milliard de dollars de valeur, nous sommes impatients de connaître la suite', déclare Tony Smith, directeur général et cofondateur de Restaurant365.



'Restaurant365 a fait preuve d'une croissance convaincante tout au long de son histoire, alimentant aujourd'hui plus de 40 000 restaurants', a déclaré Jimmy Miele, directeur de la croissance technologique chez KKR.



Le produit de ce tour de table sera investi dans l'amélioration des produits afin de s'assurer que les suites de produits continuent à répondre aux besoins évolutifs de l'industrie de la restauration, tout en augmentant sa part de marché.



