KKR : Deux nominations à la direction générale

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui que Joe Bae et Scott Nuttall ont été nommés co-directeurs généraux.



Les cofondateurs Henry Kravis et George Roberts resteront activement impliqués en tant que coprésidents exécutifs du conseil d'administration de KKR.



' Joe et Scott, au cours des 25 dernières années, ont joué un rôle important dans cette entreprise et dans la transformation de l'entreprise, de sa culture et de nos entreprises leaders sur le marché pour en faire ce qu'elles sont aujourd'hui ', ont déclaré Henry Kravis et George Roberts, cofondateurs et coprésidents exécutifs du conseil d'administration de KKR.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.