KKR : Création de Sapphiros avec Namal Nawana

(CercleFinance.com) - KKR et Namal Nawana ont annoncé la création de Sapphiros, une plateforme destinée à développer la prochaine génération de technologies de diagnostic.



Namal Nawana, qui sera président exécutif de Sapphiros, a plus de vingt ans d'expérience dans la direction d'organisations de soins de santé innovantes.



Sapphiros investira dans une sélection de sociétés de diagnostic innovantes et leur fournira un soutien opérationnel.



KKR a fait ses preuves en matière de soutien aux entreprises de soins de santé, ayant investi environ 14 milliards de dollars dans ce secteur depuis 2004.



' Nous sommes impatients de travailler ensemble pour soutenir les technologies de diagnostic innovantes pour le bénéfice tangible des patients dans le monde entier ', a déclaré Ali Satvat, responsable mondial de la croissance stratégique des soins de santé et coresponsable du capital-investissement des soins de santé en Amérique chez KKR.



