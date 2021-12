KKR : Acquisition de l'immeuble Two Drydock à Boston

(CercleFinance.com) - KKR a réalisé l'acquisition de Two Drydock auprès de Skanska. Synergy Investments, une société d'investissement et d'exploitation immobilière principalement axée sur le marché de Boston. Two Drydock est un immeuble de bureaux de 13 étages de 22 000 m2.



' Nous sommes heureux d'ajouter une autre grande propriété à notre portefeuille de Boston avec l'achat de Two Drydock ', a déclaré Daniel Rudin,directeur général de KKR.



' Cet immeuble de bureaux moderne et hautement équipé est bien placé pour répondre aux besoins d'un large éventail de locataires et nous croyons qu'il bénéficiera de la forte demande soutenue dans le port maritime pour des espaces de bureaux. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.