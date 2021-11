KKR : Acquisition de Bettcher auprès de MPE Partners

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'acquisition de Bettcher Industries, l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'équipements de transformation des aliments et de pièces et consommables de rechange, auprès de MPE Partners.



Bettcher, dont le siège social est situé à Birmingham, dans l'Ohio, est un fournisseur d'outils semi-automatisés innovants et d'équipements automatisés pour des milliers d'usines de transformation du boeuf, du porc et de la volaille dans le monde.



' Les produits innovants et à la pointe de l'industrie de Bettcher servent à améliorer le rendement des clients, tout en améliorant la sécurité et le confort des travailleurs '.



