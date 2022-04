KKR : Acquiert sept bâtiments industriels pour près de 272 M$

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'achat de sept bâtiments de distribution industrielle totalisant près de 170 000 m2 desservant les marchés de Dallas Forth Worth et d'Atlanta. Les actifs ont été acquis dans le cadre de trois transactions distinctes avec différents vendeurs pour un prix d'achat total d'environ 272 millions de dollars.



'Nous sommes heureux d'ajouter ces actifs de grande qualité à notre portefeuille industriel', a déclaré Ben Brudney, directeur du groupe immobilier de KKR qui supervise les investissements industriels de la société aux États-Unis. 'Nous continuons à constater une forte demande sur les marchés à croissance rapide de la Sunbelt, en particulier pour les nouveaux produits de classe A à la pointe de la technologie.'



À travers ses fonds aux États-Unis, KKR a engagé ou acquis environ 7 milliards de dollars d'actifs logistiques dans le secteur industriel depuis 2018 et possède actuellement plus de 45 millions de SF d'immobilier industriel dans les principales MSA américaines.



Depuis le lancement d'une plateforme immobilière dédiée en 2011, KKR a fait croître les actifs immobiliers sous gestion à environ 41 milliards de dollars à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie au 31 décembre 2021.



