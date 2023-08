KKR : Achète l'éditeur Simon & Schuster pour 1,62 Md$

(CercleFinance.com) - KKR annonce la signature d'un accord définitif avec Paramount Global prévoyant que KKR fasse l'acquisition de Simon & Schuster, une société qui jouit d'une réputation exceptionnelle dans l'édition de livres, pour 1,62 milliard de dollars.



' Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord sur une transaction qui offre une excellente valeur aux actionnaires de Paramount tout en positionnant Simon & Schuster pour sa prochaine phase de croissance avec KKR ', a déclaré Bob Bakish, directeur de Paramount Global.



Après la clôture de la transaction, Simon & Schuster deviendra une société privée autonome et continuera d'être dirigée par Jonathan Karp.



KKR espère faire progresser la position de Simon & Schuster en tant que l'un des éditeurs et distributeurs les plus connus au monde, avec plus de 36 000 titres dans les catégories adultes, enfants, audio et internationales.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.