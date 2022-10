KKR : Achète Boasso Global à Apax Funds

(CercleFinance.com) - Les fonds conseillés par Apax Partners et KKR ont annoncé la signature d'un accord en vertu duquel les Apax Funds vendront à KKR leur participation majoritaire dans Boasso Global.



Boasso fournit des services logistiques essentiels aux chaînes d'approvisionnement mondiales de produits chimiques et alimentaires par le biais d'un réseau de 34 dépôts stratégiquement situés en Amérique du Nord et en Europe occidentale.



KKR réalise cet investissement par l'intermédiaire de son fonds KKR Global Infrastructure Investors IV, qui se concentre sur les investissements dans les infrastructures essentielles en Amérique du Nord et en Europe occidentale.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



Joe Troy, directeur général de Boasso, a déclaré : ' Nous nous réjouissons des opportunités qui s'offrent à nous car nous continuons à étendre notre présence mondiale et à fournir à nos clients les services qu'ils attendent. '



' Notre capital patient et orienté vers le long terme est bien placé pour soutenir le réseau d'installations de Boasso, ses employés et ses clients dans leur prochaine phase de croissance ', a déclaré Dash Lane, associé de l'équipe Infrastructure de KKR.



