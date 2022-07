KKR : Achat de biens industriels dans l'Inland Empire

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé l'achat du 6300 Providence Way, une propriété d'entrepôt de classe A située à Eastvale, en Californie dans l'Inland Empire.



Le bâtiment totalise environ 26 100 m2 d'espace d'entrepôt. Le 6300 Providence Way offre un accès aux principales routes, tout en étant à environ une heure de l'aéroport international de Los Angeles, du port de Los Angeles et du port de Long Beach.



'Nous continuons d'investir dans des biens immobiliers industriels de haute qualité situés dans des endroits stratégiques et irremplaçables qui, selon nous, continueront d'être un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises de toutes tailles.' a déclaré Ben Brudney, directeur du groupe immobilier de KKR qui supervise les investissements industriels de la société aux États-Unis.



