KKR : A rachèté Mitsubishi Corp.-UBS Realty

(CercleFinance.com) - KKR annonce aujourd'hui la clôture de la transaction par laquelle KKR a acheté toutes les actions de Mitsubishi Corp.-UBS Realty (MC-UBSR), un gestionnaire d'actifs immobiliers japonais de premier plan.



A l'avenir, le gestionnaire d'actifs, qui s'appelait MC-UBSR, opérera sous le nom de 'KJR Management' ('KJRM'), avec effet immédiat.



En outre, KKR a finalisé l'acquisition des parts des deux fonds gérés par KJRM, Japan Metropolitan Fund Investment Corporation ('JMF') et Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation ('IIF') précédemment détenues par Mitsubishi Corporation (collectivement, avec l'achat de toutes les actions de MC-UBSR, l''Acquisition'). JMF et IIF continueront à poursuivre leurs stratégies existantes sous leur nom actuel. Les deux sociétés de placement immobilier japonaises seront gérées et soutenues par les quelque 160 professionnels qui devraient continuer à travailler chez KJRM dans les rôles qu'ils occupaient chez MC-UBSR.



'KJRM sera en mesure de s'appuyer sur les compétences et les relations complémentaires de chacun afin de fournir de solides résultats aux porteurs de parts de nos FPI et de répondre aux exigences d'investissement de nos clients' estiment Katsuji Okamoto, président du conseil d'administration de KJRM, et Naoki Suzuki, président de KJRM.



Avec la réalisation de la transaction, les actifs sous gestion de la plateforme immobilière mondiale de KKR passent à environ 54 milliards de dollars US.



