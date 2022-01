KKR : A nommé un nouveau administrateur indépendant

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé que Matthew Cohler a été nommé au conseil d'administration depuis le 31 décembre 2021. Sa nomination portera à douze le nombre d'administrateurs indépendants sur un total de seize sièges au conseil.



Matthew Cohler est un ancien associé de la société de capital-risque Benchmark, où il a dirigé pendant plus de dix ans des investissements dans des start-ups Internet et logicielles.



Les autres administrateurs indépendants de KKR sont Adriane Brown, Mary Dillon, Joseph Grundfest, Arturo Gutiérrez, John Hess, Dane Holmes, Xavier Niel, Patricia Russo, Thomas Schoewe, Robert Scully et Evan Spiegel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.