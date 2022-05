KKR : A mené une levée de fonds de 200 M$ pour Semperis

(CercleFinance.com) - Semperis, pionnier des solutions automatisées permettant aux entreprises de restaurer leurs données à la suite d'une cyberattaque, a annoncé ce jour avoir levé plus de 200 M$ dans le cadre d'une levée de fonds de série C menée par KKR.



D'après un classement établi par le Financial Times, Semperis est la société de cybersécurité ayant connu la plus forte croissance aux Etats-Unis en 2022.



Ce nouveau financement permettra à Semperis d'accélérer ses recrutements sur l'ensemble de ses activités dans le monde. Le Groupe a par ailleurs pour objectif d'accroitre son équipe en charge des réponses aux incidents portant sur l'identité.



