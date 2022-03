KKR : A finalisé l'acquisition de Yayoi au Japon

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Yayoi, un développeur de logiciels, distributeur et fournisseur de services de support pour les petites et moyennes entreprises au Japon. Toutes les approbations réglementaires ont été obtenues.



Yayoi est le plus grand fournisseur de logiciels financiers et comptables pour les PME au Japon. Yayoi joue un rôle de premier plan en aidant les PME à adopter de plus grandes solutions numériques dans leurs opérations et à migrer davantage de fonctions vers le cloud.



Eiji Yatagawa, associé de l'équipe Private Equity de KKR, a déclaré : ' Cela arrive à un moment important où les entreprises japonaises cherchent à transformer numériquement leurs activités. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.