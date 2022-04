KKR : A finalisé l'acquisition de Twenty Anson

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la finalisation de l'acquisition de Twenty Anson, un immeuble de bureaux situé dans le quartier central des affaires (CBD) de Singapour.



La transaction marque le premier investissement de KKR dans des bureaux immobiliers à Singapour.



Twenty Anson est un bâtiment commercial de près de 63 000 m2 situé au coeur du quartier de Tanjong Pagar et faisant partie du quartier central des affaires de Singapour.



Le bâtiment se trouve au carrefour de plusieurs nouveaux développements de bureaux, d'hôtels et de commerces de détail, et résidentiels, et est situé à proximité des réseaux de transport en commun.



Jeremy Chee, directeur et responsable de l'immobilier de KKR en Asie du Sud-Est, a déclaré : ' Notre acquisition de Twenty Anson s'inscrit dans notre stratégie de recherche d'opportunités en Asie du Sud-Est, y compris à Singapour, qui bénéficieront de vents favorables à long terme tels que le statut de la cité-État en tant que destination de premier plan pour le siège social des entreprises en Asie. Nous sommes également attirés par les solides références ESG de Twenty Anson, que les locataires recherchent de plus en plus '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.